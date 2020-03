Cagliari, “contagio da Coronavirus nella sede dell’Ats: sanificate il palazzo”

“Chiusura immediata dello stabile di via Piero della Francesca per il tempo strettamente necessario alla sanificazione dell’ambiente”. A mettere nero su bianco la richiesta all assessore regionale della Sanità, al direttore e commissario straordinario dell’Ats e al direttore amministrativo è il sindacato Fials. Il motivo? Ci sarebbero stati “nuovi ed accertati casi di positività al Covid-19 all’interno dello stabile, nonché successivi ordini di quarantena per taluni dipendenti”. A dirlo è la segretaria regionale Loredana Scanu, che ricorda anche di aver già inviato richieste di informazioni per “eventuali situazioni di contagio o quarantena relativamente a dipendenti o consulenti dell’Ats Sardegna”. Un appello, fatto lo scorso dieci marzo che, però, sarebbe rimasto inevaso. Oggi, quindi, la richesta della serrata totale.

Per il sindacato bisogna salvaguardare “la salute dei lavoratori” e prevenire il “diffondersi dell’epidemia tra i dipendenti, familiari e cittadini di tutto il territorio regionale sardo”, ribadendo “la richiesta di provvedere all’adozione di ogni opportuna adozione dei provvedimenti a tutela dei dipendenti potenzialmente esposti al contagio, come previsto dalla normativa vigente”. Richiesto anche lo “smart working per tutti i lavoratori la cui attività è di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività assistenziale nei presìdi oapedalieri”.