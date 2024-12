Convocato d’urgenza il consiglio comunale a Cagliari per approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario 2025-27. Il presidente del consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, ha convocato per lunedì 23 dicembre la seduta dell’assemblea cittadina nella sala consiliare del palazzo civico a partire dalle 15. Il bilancio di previsione è il primo punto all’ordine del giorno del consiglio per quella che potrebbe essere una maratona prefestiva per dare il via libera al documento finanziario. Tra gli altri argomenti anche l’aggiornamento del programma triennale dei Lavori Pubblici.