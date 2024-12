Teatro Doglio si prepara a incantare grandi e piccoli con due spettacoli imperdibili firmati da Pietro Clementi, che trasformeranno il palcoscenico in un mondo di avventura e magia.

Il 1° febbraio 2025, alle ore 18:00, il sipario si alzerà su “Harry P. e la Scuola dei Maghi”, una produzione interattiva e coinvolgente che ha già conquistato il cuore di oltre 2.000 spettatori lo scorso anno. Il maghetto più famoso del mondo torna con un’avventura divertente e piena di emozioni. Uno spettacolo perfetto per i bambini che sognano il mondo dei maghi, ma irresistibile anche per gli adulti appassionati della saga.

Il viaggio continuerà il 5 aprile 2025, sempre alle ore 18:00, con “Viaggio in Oceania”, un’epica avventura che vedrà Vaiana, coraggiosa figlia del capo tribù, affrontare mari agitati e creature magiche per salvare il suo popolo e riportare l’equilibrio alla natura. Accanto a lei, un semi-Dio tanto potente quanto impacciato che aggiungerà un tocco di comicità a questa storia emozionante di coraggio, amicizia e scoperta di sé.

Entrambi gli spettacoli sono inclusi negli esclusivi pacchetti regalo Avventura Magica: un’idea perfetta per Natale, che comprende due ingressi per uno degli spettacoli a scelta, pop corn e uno speciale packaging personalizzabile, pronto per essere appeso all’albero. I pacchetti sono disponibili online sul sito di Palazzo Doglio o presso la reception, aperta 24 ore su 24.

I biglietti singoli saranno disponibili dal 23 dicembre presso il Box Office Sardegna (Viale Regina Margherita, 43, Cagliari) o online sui canali ufficiali. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il numero 070657428.

Non perdete l’occasione di vivere la magia al Teatro Doglio: due appuntamenti imperdibili per tutta la famiglia!