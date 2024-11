Concerto di Capodanno a Cagliari, è ufficiale: il protagonista sarà Stewart Copeland

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari si prepara alla notte più lunga dell’anno, oggi la conferenza a palazzo Bacaredda per l’illustrazione del programma. Vincitrice la società Vox Day con Stewart Copeland in piazza Yenne che sarà accompagnato da un’orchestra di 28 elementi. L’apertura dello show è prevista per le 22:30, a seguire dj set a cura di Bettosun. Capodanno dislocato quest’anno, un programma ricchissimo, tre le piazze coinvolte: Smash hits in piazza santa croce, Highwayman band in piazza Garibaldi e Mister fantasy in piazza san Giacomo. Il 30 Dicembre ancora musica in piazza Garibaldi con I Nonis Swing Quartet mentre il 1 Gennaio lo spettacolo di Is Mascareddas. Le parole del direttore artistico Catinari: “Spettacolo importante, si parla di artisti che hanno fatto la storia della musica pop contemporanea”, riguardo alle accuse di fare uno spettacolo di nicchia replica: “I Police non sono uno spettacolo di nicchia, abbiamo cercato di accontentare tutte le generazioni”.

Carolina Mocci