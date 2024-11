Tragedia in montagna: va a caccia con il papà, scivola e muore a 14 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia quella accaduta a domenica scorsa lungo il pendio che dal Bivacco Primo Larentis scende verso Val de la Lengua, sul Monte Bondone. Un ragazzo di 14 anni era andato con il papà ma è scivolato, precipitando per circa 200 metri in un canalone. A provocare la caduta, potrebbe essere stata una perdita d’equilibrio dovuta al terreno bagnato. Purtroppo, dopo essere stato trasportato in elisoccorso e un ricovero di 3 giorni all’ospedale Santa Chiara di Trento, il 14enne non ce l’ha fatta ed è deceduto nelle scorse ore. Cordoglio unanime da parte della comunità di Cimone, cittadina della famiglia del giovane, e dell’ istituto Sacro Cuore di Trento che il 14enne frequentava, sgomenti di fronte ad una simile tragedia.