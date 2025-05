Trasloco con sorpresa: comò abbandonato e danneggiato in via Dante. La segnalazione arriva da Dario, un cittadino che denuncia un episodio di assoluta inciviltà accaduto nel pomeriggio del 4 maggio 2025, intorno alle 17:15, in via Dante, di fronte al tribunale. Due giovani, impegnati in un trasloco, avrebbero “dimenticato” un mobile sul marciapiede, lasciandolo non solo incustodito, ma anche visibilmente danneggiato. “Vorrei trovare quei due bravi ragazzi che nel fare il trasloco il 04/05/2025 alle 17:15 in via Dante, fronte tribunale si sono dimenticati un comò. I due ragazzi giovani con cappellino e uno con jeans strappati – (abbiamo le foto) – gentilmente vengano a qualsiasi ora a riprendersi il pezzo d’arredamento cui hanno preso a calci per renderlo più antico, così magari possono arredare il loro marciapiede. E non è la prima volta”. Il cittadino sottolinea come episodi simili si siano già verificati in passato. L’appello, ironico ma diretto, è che i responsabili si facciano vivi per recuperare quanto lasciato in strada.