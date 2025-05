Dramma questa mattina un cantiere in via Edoardo Bassini a Milano. Un operaio di 24 anni, Endrit Ademi, è morto precipitando dal ponteggio al terzo piano di una palazzina. Endrit si trovava su un trabattello nel cortile interno del condominio. Stando ad una prima ricostruzione, il giovane muratore- che si stava occupando di lavoro di tinteggiatura- avrebbe perso l’equilibrio cadendo per circa 12 metri. Inutili purtroppo i soccorsi per il 24enne. Insieme a lui un collega che ha dovuto assistere impotente alla tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il personale dell’Agenzia Tutela Salute. Il giovane, originario del Kosovo, abitava Rovato, provincia di Brescia, ed era un apprezzatissimo lavoratore.