Cagliari, colpo fallito in via Jenner: arrestato un 36enne dalla Polizia Locale con la refurtiva dei generi alimentari

Colpo fallito in via Jenner: arrestato 36enne con refurtiva di generi alimentari,

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della Sezione di Pronto Intervento del Corpo di Polizia Locale di Cagliari sono intervenuti in via Jenner durante un’operazione di pattugliamento. Insospettiti da alcuni individui intenti a rovistare tra cartoni e buste, gli agenti sono stati allertati quasi simultaneamente dall’attivazione dell’allarme del supermercato “Har Dis” nella stessa via, segnalata dal personale di una società di vigilanza privata.

Alla vista degli agenti di Polizia Locale, i sospetti si sono dati alla fuga, innescando un inseguimento. Uno di loro, durante la corsa, ha abbandonato un pacco per poi proseguire nella fuga, ignorando l’intimazione degli agenti a fermarsi. Dopo diverse centinaia di metri il fuggitivo è stato raggiunto e bloccato.

Con il supporto di una seconda pattuglia della Polizia Locale e della Polizia di Stato, le ricerche hanno permesso di recuperare una busta con il logo del supermercato “Har Dis”, contenente circa 50 insaccati, oltre 100 snack e diverse bottiglie di birra. Successivamente, in collaborazione con i responsabili del negozio, sono state riscontrate effrazioni nelle porte dei magazzini, e confermata la sottrazione della merce ritrovata.

L’uomo, 36 anni con precedenti per reati analoghi, è stato arrestato e condotto presso gli uffici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per l’identificazione, per poi essere trasferito nelle celle di sicurezza della Polizia Locale di Cagliari. Dovrà rispondere delle accuse di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale nel processo per direttissima fissato per lunedì.