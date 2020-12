Cagliari, colpo al ristorante Eclipse di via Mameli: ladri in fuga con la cassa

Ladri in azione nella notte a Cagliari, in via Mameli. Preso di mira il ristorante Eclipse. I malviventi, dopo aver mandato in frantumi una delle vetrate posteriori e, dopo essere entrati nel locale, sono fuggiti con la cassa. La titolare, Michela Anedda, ha postato sulla pagina Facebook del ristoratore due foto del locale dopo la “visita” notturna, e lanciato contemporaneamente un appello: “Purtroppo all’indecenza non c’è mai fine. Stanotte qualcuno ha sfondato la vetrata del nostro bellissimo locale, derubandoci. Purtroppo oggi non riusciremo ad aprire, cercheremo di tornare operativi da domani. Chiedl massima condivisione affinché qualcuno che abbia visto o sentito qualcosa ci possa dare qualche informazione in più sull’identità del ladro”.

Contattata da Casteddu Online, la titolare dell”Eclipse fornisce qualche altro particolare sulla vicenda: “Chi ci ha derubato è entrato in azione alle cinque del mattino. Oggi avevo il pienone, purtroppo non potrò lavorare. Nella cassa c’era solo il ‘fondo’, dovrò comprare una vetrata nuova”.