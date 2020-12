Il Covid non ferma “Natale Rossoblu 2020”: presentato il libro “La grande storia del Cagliari” a Monserrato

Il covid non ferma “Natale Rossoblu 2020”: presentato il libro “La grande storia del Cagliari” e premiati i migliori sportivi dell’anno.

Giunta alla terza edizione, patrocinata dalla Regione Sardegna, al Teatro Moderno di Monserrato è stato dato risalto al mondo dello sport, dello spettacolo e della solidarietà.

Una edizione certamente diversa, il pubblico non è stato purtroppo ammesso, ma non meno bella e sentita nel suo significato più importante. Premiati 8 sportivi sardi che si sono distinti a livello internazionale e assegnati 3 premi speciali per la cultura, lo spettacolo e il sociale.

Non solo calcio, quindi, ma anche surf, nuoto, ippica tra gli sport in cui si sono distinti i premiati: Mario Brugnera, Pietro Paolo Virdis, Marco Sanna e Vittorio Pusceddu per il calcio. Corrado Sorrentino per il nuoto, Andrea Degortes per l’ippica, Francisco Porcella per il surf e Federica Carta per l’hockey.

Tra gli eventi della manifestazione, la presentazione del libro “La grande storia del Cagliari”, di Corrado Delunas. Presenti, oltre l’autore, Stefano Delunas, consulente associazione enti locali per la cultura e spettacolo, Alessandro Pitzianti, presidente associazione “Sardegna Rossoblu”, e il sindaco di Quartu Sant’Elena Graziano Milia. “Nella grande famiglia dei Delunas è sempre stato vivo il ricordo del papà di Corrado – spiega Stefano Delunas – Nuccio, giocatore del Cagliari prima e della mitica Carbosulcis dopo. La sua figura era sempre presente la domenica, e ogni qualvolta la squadra del Cagliari giocava all’Amsicora e poi al Sant’Elia”.