Cagliari, col nuovo hotel di lusso scatta la rivoluzione alla Marina: parcheggio interrato da oltre 100 posti auto

Col nuovo hotel di lusso alla Scala di Ferro arriva un nuovo parcheggio. Un multipiano interrato (4 piani) privato di proprietà della Scafe (la società titolare del nuovo albergo extralusso che nascerà in viale Regina Margherita) ma ad uso pubblico con 113 stalli per auto e moto. Una piano sarà riservato ai residenti della Marina, il resto sarà aperto e disciplinato da tariffe, in base ad un regolamento approvato dal consiglio comunale. Sotto l’albergo anche un’area archeologica fruibile a tutti.

L’accesso al parcheggio interrato sarà garantito da 2 varchi: uno in viale Regina Margherita e l’altro in via Torino.

Il primo, al piano -3, consentirà l’acceso ai parcheggi ad uso pubblico collocati ai piani -2 e -4. Al piano -3 sono presenti esclusivamente le rampe di accesso ed uscita ai singoli piani, collegate con l’accesso da viale Regina Margherita. Al piano -2 sono previsti 49 posti auto complessivi di cui 38 per le auto e 11 per le moto, mentre al piano -4 sono previsti 26 posteggi complessivi, di cui uno soltanto sarà destinato alle moto.

Da via Torino sarà possibile accedere al piano -1, isolato e non comunicante con i piani sottostanti, dove saranno ospitati i parcheggi ad uso pubblico fruibili esclusivamente tramite un abbonamento, privilegiando la popolazione residente nel quartiere della Marina, e i parcheggi per disabili abbonati e non. In totale al piano -1 i posteggi saranno 38, suddivisi in 22 posti auto (di cui 5 ad uso esclusivo disabili) e 16 posti moto.

Tutti i piani interrati destinati a parcheggio ad uso pubblico saranno operativi e aperti al pubblico H24. Il piano -1 dovrà avere una contabilità separata rispetto ai piani -2 e -4, perché sarà destinato ad ospitare gli utenti abbonati (con possibilità di abbonamento mensile o annuale), riservando la priorità alla popolazione residente del quartiere Marina e, e i parcheggi per i disabili. I piani -2 e -4 invece saranno accessibili a chiunque, senza possibilità di formulare abbonamenti mensili o annuali, regolati da una tariffazione oraria, prevedendo la possibilità di usufruire gratuitamente del parcheggio per i primi sessanta minuti di sosta. La fascia notturna invece sarà regolata da una tariffa unica dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.