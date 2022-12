Esce di casa e scompare nel nulla, 39enne fantasma da 4 giorni: “Doveva andare a Cagliari”

Ansia a Carbonia per la sorte di Stefano Esu, trentanovenne sparito ormai da quattro giorni. Il giovane, come riporta l’Ansa, è uscito dalla sua casa della frazione di Medau Desogus venerdì scorso e non è più tornato. La madre ha già presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri e attende informazioni e segnalazioni, magari di qualcuno che lo ha visto alla stazione di Carbonia o a quella di Cagliari. Esu era diretto nel capoluogo per incontrare una persona conosciuta dalla famiglia. Ma non si sa se abbia effettivamente preso il treno per Cagliari. L’unica certezza è che non si è presentato all’appuntamento: lo ha appurato la stessa madre, che vive con lui, quando non lo ha visto rincasare.

Senza esito anche il giro di telefonate agli ospedali di Cagliari, Iglesias è Carbonia: non risulta che sia stato soccorso o che sia ricoverato. Esu ha qualche problema di salute: i familiari sono ulteriormente preoccupati anche per il fatto che non avrebbe portato con sè i medicinali.