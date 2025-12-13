Cagliari città sporca e in crisi sul traffico, sul verde, sul commercio: l’importante è bere lo spritz, scompare l’identità di una città senza idee. Automobilisti intrappolati nei cantieri infiniti, luminarie brutte costate 220mila euro, vie principali al buio, trasporti in difficoltà, rifiuti dappertutto, negozi storici ko e prezzi alle stelle, turisti imbufaliti per la vergogna dell’anfiteatro, un Capodanno che si annuncia deludente: la Cagliari raccontata dai nostri lettori è una città sbiadita dove i politici non hanno idee per rilanciarla, e i posti di potere sono occupati dai partiti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: in via Pergolesi, che non è Champs d’Elysees, ci sono ben cinque cantieri aperti in 250 metri. Muoversi in città significa rischiare incidenti e nella migliore delle ipotesi rimetterci le gomme a causa delle buche provocate dai lavori in corso. Se giovedì ci sono voluti un’ora e quaranta minuti per arrivare da via San Benedetto a Quartu, con viale Marconi paralizzata da un banalissimo tamponamento, pensate cosa potrà accadere quando aprirà il grande cantiere della metropolitana in via Roma, a brevissimo. Lo slogan “colpa di Truzzu” ormai è scaduto: da parte del Comune non si vede una ipotesi per migliorare la città, il sindaco Zedda sembra in chiara difficoltà davanti alle proteste dei cittadini. Perchè la città è sempre più sporca e i residenti chiederebbero almeno il decoro: ogni giorno in redazione arrivano decine di foto e video di spazzatura ovunque. Perchè anche a causa del traffico il commercio rischia di andare davvero in apnea in vista dell’apertura del nuovo mega centro commerciale a ridosso dell’aeroporto. la città è diventata l’impero degli spritz e dei kebab, con centinaia di locali food che si sono sostituiti alle boutique eleganti, senza alcun controllo, aprono e chiudono dopo avere duellato su Deliveroo. Le luminarie sono state installate a dieci giorni dal Natale, praticamente ignorando le periferie. Il Capodanno diffuso porterà Giusy Ferreri e non è paragonabile agli eventi di Alghero, Olbia e Sassari, lo svago dei cittadini non è un vero obiettivo. Il centro storico in mano alla violenza è diventato zona rossa ma loro, i comitati di quartiere, si sentono abbandonati e non sanno a che santo votarsi. Il quartiere di Castello è ormai isolato, scompaiono persino le botteghe del pane: dimenticare sembra il verbo più adatto.

Il settore del traffico e dei trasporti è stato di fatto assegnato da Zedda al Pd: Yuri Marcialis assessore al Traffico e Fabrizio Rodin (ex segretari e capogruppo) sembrano impantanati negli ingorghi. Anche il nuovo corso del Ctm non sta portando grandi innovazioni: d’altronde se come ieri un autobus si blocca per colpa del traffico, il presidente che guidava il Pd non protesta certo contro l’assessore del Pd. Ma è chiaro che non c’è una regia comunale per un piano del traffico (ora si pensa a fare passare insieme autobus e metropolitana nel cuore di via Roma), i semafori durano spesso 3 minuti e le nuove rotatorie stentano a decollare. Dominano le doppie file, per mangiare la pizzetta si parcheggia a cinque metri dal forno. Migliaia di Suv, tutti con macchinoni dai 30mila euro in su, restano incolonnati e non c’è niente da fare, i cagliaritani vogliono arrivare ovunque con le proprie auto ma i parcheggi sono letteralmente un sogno proibito. Quindi è fallito il progetto di educare i cittadini a lasciare l’auto a casa e a utilizzare soprattutto i mezzi pubblici.

Con quasi tutte le strade che finiscono incredibilmente al buio, con i lampioni spenti, la sicurezza dei pedoni è un rebus e gli incidenti si moltiplicano. Siamo a Cagliari nel 2025, sì tante strade sono al buio. Cagliari è una città bellissima, che però non valorizza la sua storia: sapete che voto danno spesso su Tripadvisor i tanti turisti che visitano l’anfiteatro comunale? Voto uno, tre euro per visitare trenta metri in mezzo alle sterpaglie. Non va meglio a Tuvixeddu, dove era stato annunciato in pompa magna un grande parco: chi lo utilizza, dove è pubblicizzato? Perchè quasi tutti i monumenti restano chiusi? Esiste solo il Poetto? Forse a molti basta quello e appunto, bere lo Spritz in uno dei tanti bar dove i prezzi volano e per fortuna si capisce che la vera crisi economica non esiste. Ma dove sono le idee?

