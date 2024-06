Cagliari, ciclista investito all’incrocio con via dei Giudicati: “Quella pista ciclabile è pericolosissima”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Incidente e polemiche a contorno a Cagliari, all’incrocio tra via Giudice Guglielmo e via dei Giudicati. Un ciclista è stato investito da una Ford guidata da un uomo. Solo tanto spavento e qualche escoriazione leggera per chi stava guidando la bici, l’automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. È stato l’automobilista a non vedere il ciclista, stando ai primi accertamenti.

“Non l’ha visto perché è portato a rivolgere l’attenzione alla propria destra dove scorre il flusso principale della circolazione”, spiega Ettore Businco, ex assessore comunale e in corsa da consigliere nella lista del candidato sindaco civico Giuseppe Farris: “Non è spontaneo guardare alla propria sinistra, perché la pista ciclabile è orientata in senso opposto a quello della circolazione generale. L’ho sempre detto, si tratta di una pista ciclabile pericolosissima”.