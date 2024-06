Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I consigli di Neon Europa: il plexiglas per lastre di sicurezza, arredo e parabrezza nautica.

Neon Europa è un deposito regionale altamente fornito, specializzato nella lavorazione e vendita di lastre di metacrilato o PMMA, comunemente chiamato anche plexiglas dal nome di uno dei marchi più famosi.

Per qualsiasi consulenza o preventivo gratuito si può contattare il servizio clienti al 070 240660 int 2 – [email protected]

Il plexiglas è un materiale plastico versatile che trova impiego in una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche e chimiche.

Che tu abbia bisogno di un semplice pannello tagliato su misura o di un manufatto complesso, Neon Europa può realizzare il prodotto perfetto per le tue esigenze: arredamento, parabrezza nautica, cassette postali, teche etc.

Utilizzando macchinari industria 4.0, Neon Europa garantisce lavorazioni e tagli di precisione che rispettano le specifiche tecniche richieste dal cliente.

Usi del Plexiglas:

Vetri di sicurezza

Il Plexiglas è spesso utilizzato come sostituto del vetro per realizzare finestre, parabrezza e barriere protettive. La sua resistenza agli urti e la capacità di infrangersi in frammenti non taglienti lo rendono ideale per questi usi.

Arredamento e design:

Viene impiegato per realizzare mobili, scaffalature, complementi d’arredo e oggetti di design moderno, grazie alla sua leggerezza e alla possibilità di essere lavorato in diverse forme e finiture.

Edilizia e architettura:

Utilizzato per coperture trasparenti, facciate di edifici, cupole e lucernari, il Plexiglas offre resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo.

Insegne e pubblicità:

Grazie alla vasta gamma di colori e alla facilità di modellazione è molto utilizzato nella produzione di insegne.

Caratteristiche del Plexiglas

Trasparenza:

Il Plexiglas è noto per la sua eccellente trasparenza, con una trasmissione della luce pari a circa il 92%, superiore a quella del vetro tradizionale.

Leggerezza:

È molto più leggero del vetro, facilitando la manipolazione e l’installazione.

Resistenza agli urti:

Ha una resistenza agli urti circa 17 volte superiore a quella del vetro, rendendolo ideale per applicazioni di sicurezza.

Resistenza agli agenti atmosferici:

Non ingiallisce e non si degrada con l’esposizione prolungata alla luce solare o agli agenti atmosferici.

Facilità di lavorazione:

Può essere tagliato, forato, incollato, piegato e modellato con facilità, offrendo grande flessibilità progettuale.

Isolamento termico :

Ha buone proprietà di isolamento termico, riducendo la perdita di calore.

Neon Europa: Il Tuo Partner per il metacrilato

Affidandoti a Neon Europa, puoi essere certo di ottenere prodotti di alta qualità, lavorati con precisione e personalizzati per soddisfare ogni tua esigenza. La loro esperienza e professionalità li rendono il partner ideale per qualsiasi progetto che richieda l’utilizzo di questo versatile materiale.