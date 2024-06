Guerra alle alluvioni a Pula e nuovo ponte a Is Suergius de mari: via ai lavori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pula – Iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte in località Is Suergius de Mari: un mese per realizzare la struttura che permetterà al flusso delle acque di scorrere regolarmente in caso di forti piogge. Il Comune: “Le clausole del finanziamento non hanno consentito di traslare l’esecuzione dei lavori in un periodo di bassa stagione. L’Amministrazione si impegna a supervisionare attentamente i lavori, affinché vengano eseguiti nei tempi previsti al fine di arrecare il minore disagio possibile”.

L’intervento prevede il rifacimento integrale del ponte che consente l’attraversamento del corso d’acqua Canale Saliu. Intervento necessario poiché l’attuale conformazione della struttura non consente il regolare deflusso delle acque, soprattutto in caso di forti piogge. Nel dettaglio: è prevista l’adozione di una struttura scatolare prefabbricata a larga sezione che consentirà di mantenere regolare la sezione dell’alveo evitando i restringimenti attuali.

I tempi per la realizzazione di questa opera sono di circa un mese e fino alla conclusione dei lavori, per raggiungere la zona di Agumu dove sono insediate diverse attività, tra cui il Circolo Velico Porto d’Agumu, l’agriturismo Sa Prantaxia e lo stabilimento Is Molas Beach Club e il Villaggio Pireddu, occorre percorrere la strada vicinale Is Suergius de Mari con innesto dalla Strada Statale 195 al km 31.700.