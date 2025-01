Un percorso ad ostacoli pieno di difficoltà quelli del chiosco Luchia su Viale Buoncammino che questa mattina ha visto l’ultimo atto. La polizia locale ha infatti messo i sigilli alla nota attività di Claudio Ara. La concessione, infatti, era decaduta dopo la sentenza del Consiglio di Stato. Quindi, il personale ha portato via tutto ciò che c’era all’interno e l’attività è stata definitivamente chiusa. Una vicenda, come detto, lunga e travagliata a causa dei numerosi esposti per musica ad alto volume e per una serie di violazioni al codice della strada, alla normativa in materia acustica e per la morosità nel pagamento del canone di occupazione di suolo. Ara, che aveva perso il ricorso al TAR per la decadenza della concessione, è stato anche sanzionato con una multa di 5 mila euro per l’esercizio dell’attività di somministrazione priva di titolo e occupazione abusiva di suolo pubblico.