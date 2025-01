A Capoterra vietato passeggiare sul lungomare e parchi pubblici chiusi: scatta l’ordinanza firmata dal sindaco Garau, sospeso anche l’incontro con i cittadini a Maddalena spiaggia.

Oggi e domani, l’allerta arancione ha messo in allerta il Comune che ha disposto alcune direttive al fine di garantire la sicurezza ai cittadini.

Codice Arancio, dalle ore 14:00 del 17.01.2025 e sino alle 23:59 del 18.01.2025 , è evidenziata una criticità dovuta alle forti raffiche di vento, che può costituire pericolo per l’incolumità delle persone che si trovano nelle località a rischio. Parchi pubblici del territorio comunale, quindi, sbarrati per la presenza anche di alberi ad alto fusto. Non solo: a causa delle potenziali mareggiate che potrebbero verificarsi, anche nel lungomare dei quartieri Picciau e Frutti d’Oro potrebbe essere messa in pericolo l’incolumità pubblica. In via precauzionale, dunque, queste le restrizioni adottate per le giornate di oggi e di domani.