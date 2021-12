Cagliari, centinaia di auto in trappola al parcheggio della stazione: “Impossibile uscire da qui”. Esplode la polemica nella domenica dello shopping per i lavori in corso, il racconto di Sonia C: “Vorrei segnalare che da ore insieme ad altre 200 macchine siamo bloccati nel parcheggio della stazione a Cagliari. Immobili, non si può uscire. Tutto bloccato. Pare che con cambio di senso della viabilità e il traffico di natale si sia creato un ingorgo fuori che blocca tutto. Sono stati chiamati i vigili e le forze dell’ordine ma nessuno viene perché non è di propria competenza.

La gente sta andando in escandescenze… Siamo bloccati qui da ore”, il racconto choc della ragazza cagliaritana. E la foto è emblematica.