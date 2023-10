Cagliari, cenano al sushi di piazza San Benedetto e non pagano: “Ecco chi sono”

Non hanno pagato il conto dopo avere cenato, sabato scorso, nel ristorante sushi Toki di piazza San Benedetto a Cagliari, i titolari l’avevano scritto su Facebook invitandoli a tornare per sistemare il pagamento ma, a cinque giorni di distanza, hanno deciso di pubblicare i loro volti, in primo piano: “Alla fine abbiamo deciso di pubblicare le facce dei clienti che non hanno pagato i loro consumi, nel giorno 30 settembre, dopo avergli dato 3 giorni per pagare. Se qualcuno conosce oppure ha contatti con loro ci contatti direttamente in privato”. La nostra redazione ha deciso di oscurare, per motivi di privacy, i volti. Sono stati gli stessi gestori del sushi a mettere in guardia i due furbetti lo stesso giorno del mancato pagamento: “ Oggi due clienti del tavolo 6 hanno consumato il cibo ma non hanno pagato, se non pagate entro 3 giorni vi avvisiamo che potremo mettere le vostre facce direttamente qui nella nostra pagina per identificarvi”.