I lavori per la realizzazione della nuova Cittadella finanziaria da 60 milioni in via Simeto a Cagliari con tutta probabilità verranno bloccati – temporaneamente o per sempre, si vedrà – dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Cagliari. Perché sotto via Simeto potrebbe esserci un’intera città medievale. Forse, proprio lì, sorgeva Santa Igia, la Cagliari dell’epoca medievale, l’antica capitale del Giudicato. Santa Igia, contrazione di Santa Cecilia, un nome che poi è diventato nel tempo Santa Gilla.