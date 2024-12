C’è tanto dolore dietro il gesto di un padre 50 anni di Ostia che fa arrestare il figlio 18enne per spaccio. L’uomo, agli arresti domiciliari per altri reati, si è accorto in cosa fosse coinvolto il figlio, che deteneva la droga anche in casa. E ha deciso di chiamare lui stesso i Carabinieri e sporgere denuncia. Dopo la telefonata dell’uomo, ai militari è bastato poco per avere conferma di ciò che il padre del ragazzo aveva capito. Durante perquisizione è infatti stato trovato un panetto di hashish di un circa un chilo e anche il resto del materiale per poi confezionarla e venderla. Il 18enne è stato quindi fermato ed è in attesa della convalida dell’arresto.