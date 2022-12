Cagliari, casette natalizie con vista discarica: “Carta e cartone ammassati da 3 giorni”

Vista discarica tra le casette natalizie del Corso Vittorio a Cagliari Carta e cartone abbondano all’angolo con via Angioy già da tre giorni. Il Comune ha spedito una lettera ai commercianti, chiedendo di portare i rifiuti in piazza Yenne perchè, con l’installazione delle casette, lo spazio di manovra per il camion della spazzatura non è sufficiente. Forse non tutti l’hanno ricevuta, ciò che è certo è l’immondezzaio in pieno centro, in una zona dove chi ha speso per affittare la casetta spera di fare buoni affari e di rientrare almeno nei costi vivi. “Da tre giorni c’è il cartone, il Comune è stato avvisato”, denuncia Burkhard Von Prondzynski, titolare di un negozio di giocattoli che si trova proprio nel primissimo tratto pedonale del Corso. “Noi commercianti avevamo ricevuto una lettera, c’è scritto che dobbiamo portare il cartone in piazza Yenne perché nel Corso non passa il camion per motivi di spazio legati al mercatino di Natale”.

“Ma c’è chi, comunque, abbandona tutto lì. Bella passeggiata”.