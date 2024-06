Cagliari, carretto pubblicitario abusivo in piazza Yenne: negozio di souvenir chiuso per 4 giorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fatale un carretto in legno utilizzato a scopo pubblicitario parcheggiato in piazza Yenne senza permesso. Anche se occupava mezzo metro quadrato di superficie gli uffici dell’amministrazione hanno applicato il regolamento con severità e ora “Artigianato Masella” la rivendita di prodotti artigianali e souvenir turistici dovrà restare chiusa per 4 giorni.

Il blitz della polizia municipale risale al 14 maggio scorso, quando gli agenti rilevano che la ditta titolare dell’attività “Artigianato Masella”, poco dopo le 17, occupava il suolo pubblico di piazza Yenne (mezzo metro quadrato) con un carretto in legno utilizzato per esporre merce a scopo pubblicitario e in vendita all’interno del locale. E scatta subito la linea dura del Comune che decide di chiudere il locale per 4 giorni consecutivi, dal 14 al 17 marzo 2025.