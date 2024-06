Quartu, mare più sicuro e per tutti: 4 postazioni per il salvamento e “sedie job” per disabili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mare più sicuro nei mesi maggiormente caldi dell’estate 2024 a Quartu. Il Comune mette cinquantamila euro di fondi regionali per garantire il servizio di salvataggio in quattro postazioni: due saranno al Poetto, la terza nella zona di Flumini-Sant’Andrea e la quarta nell’area di Geremeas-Kal’e Moru. Si parte il primo luglio e si andrà avanti sino al dieci settembre. In azione nel vasto litorale quartese le associazioni di volontariato abilitate all’espletamento del servizio di salvamento a mare, che abbiano svolto nel triennio precedente analoghi servizi di sorveglianza e soccorso a mare presso Comuni o Province, regolarmente iscritte nell’elenco nazionale e in quello del volontariato di Protezione Civile, che comprende le classi operative relative a vigilanza dei litorali, vigilanza con pattugliamento a mare, salvamento a mare fissa, sommozzatori, assistenti bagnanti, osservatori e auto formazione. Tutti i controlli saranno svolti in intesa con la Capitaneria di porto e la guardia costiera.

Previste anche sedie da mare “job” per i disabili, defibrillatori e sup gonfiabili. I soccorritori e gli esperti saranno in azione per due mesi e dieci giorni dalle nove del mattino sino alle diciannove.