L’addio di Forestas a Cinzia Vacca: “I boschi di Monti Mannu saranno meno belli senza il suo sorriso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Straziante ricordo da parte di Agenzia Regionale Forestas per Cinzia Vacca, la donna deceduta stamattina lungo la 196 mentre si recava al lavoro: “La foresta demaniale di Monti Mannu sarà un po’ meno bella senza il suo sorriso, ma la sua gioia di lavorare e il suo entusiasmo continueranno ad alimentare il ricordo nella nostra quotidianità”. I monti, la natura rigogliosa e l’impegno che ogni giorno riponeva in ciò che più le piaceva fare: un sorriso, quello di Cinzia, immortalato con, alle sue spalle, i luoghi dove lavorava, la sua “casa”. “Tutta l’Agenzia Forestas, la dirigenza, il servizio territoriale di Cagliari, i suoi colleghi del complesso forestale del Linas si stringono in un abbraccio ai familiari e ai colleghi di Cinzia Vacca” ha comunicato l’ente. Una notizia che ha sconvolto tutti, un ritardo al lavoro ha insospettito i suoi colleghi che, una volta appresa la notizia dell’incidente, sono piombati in un forte dolore. A due passi da Villasor, la donna di 44 anni ha trovato la morte: per cause ancora non chiare, forse un colpo di sonno, un animale che ha attraversato la strada improvvisamente, ha perso il controllo della sua vettura che si è ribaltata più volte. I vigili del fuoco hanno liberato la donna dall’abitacolo accartocciato ma, purtroppo, niente è stato possibile fare per salvarle la vita.