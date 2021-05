Cagliari, Asia Trading ancora in fiamme: viale Elmas riaperta al traffico

Incendio nel capannone in viale Elmas. I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza nella parte che confina con la sede stradale, ancora in atto l’incendio di una parte della struttura.

Sul posto è stato inviato il GOS (Gruppo operativo Speciale) dei Vigili del Fuoco per le operazioni di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza dell’area, un’autoscala, un autofurgone per il liquido schiumogeno

Gli operatori stanno provvedendo alla rimozione delle parti perimetrali pericolanti della struttura e allo smassamento dei materiali coinvolti con uno esgavatore ESK. 215 cingolato con il supporto di un automezzo antincendio “Poseidon” del distaccamento aeroportuale, autopompe e autobotti.

Sul posto sempre presente l’ufficiale funzionario tecnico di guardia che insieme al ROS (responsabile operazioni di soccorso) stanno dirigendo le operazioni e effettuando ulteriori verifiche.

L’incendio di una parte della struttura è ancora in atto ma limitato e sotto controllo. I Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti e a materiali depositati nelle attività commerciali vicine.

Sul posto sempre presenti i Carabinieri che hanno effettuato la scorta all’automezzo aeroportuale a causa del l’ingombro stradale fuori sagoma, e la Polizia Locale di Cagliari.

Al termine delle operazioni di spegnimento sul posto sarà invitato il NIAT (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) che metterà in atto le indagini di Polizia Giudiziaria che congiuntamente al funzionario di guardia e i Carabinieri, effettuerà gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.

La strada è stata limitatamente riaperta al transito.