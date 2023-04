Cagliari, caos traffico: via Roma blindata e da lunedì stop alle auto in viale Trieste

Via Roma è già blindata ed è un cantiere a cielo aperto, viale Trieste inizierà a fare conoscenza con ruspe e operai da lunedì prossimo. Cagliari città dei cantieri, tutti ravvicinati e in contemporanea. Nla strada cartolina tutta transennata e off limits alle automobili è stata anche sventrata la passeggiata centrale, rifatta dal Comune circa due anni fa. Da piazza del Carmine a via Caprera, invece, i lavori andranno avanti sino almeno a fine luglio. I negozianti hanno avanzato tutta una serie di richieste al Comune (taglio delle tasse e ristori) e, in attesa della risposta, da lunedì prossimo avranno gli operai a pochi centimetri dai loro negozi.

Sarà obbligatorio passare in auto da via Maddalena e poi svoltare verso la via Roma, stop anche a tutti i mezzi pubblici nel tratto interessato dal cantiere. In via Roma una foresta urbana, nel viale Trieste marciapiedi più larghi e spazi garantiti per i ciclisti, questi i due progetti del Comune. Con residenti e cagliaritani costretti, per tanti mesi, a fare i conti con una viabilità stravolta.