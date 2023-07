Cagliari, caos in tribunale: 23enne algerino cerca di fuggire e ferisce 5 agenti

Grave episodio, ieri mattina, nei pressi del Tribunale di Cagliari. Un detenuto straniero del carcere ha tentato la fuga ma è stato prontamente fermato dagli Agenti di Polizia Penitenziaria di servizio, cinque dei quali sono però rimasti contusi, ognuno con 10 giorni di prognosi refertati poi dal Nosocomio cittadino. Lo rende noto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Ieri mattina”, spiega Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del SAPPE, “il personale di Polizia Penitenziaria del Servizio Traduzioni e Piantonamenti della Casa circondariale di Cagliari, coordinati dal vice responsabile, ha sventato una rocambolesca evasione dal palazzo di giustizia di Cagliari perpetrata da un detenuto 23enne di origine algerina. Nello specifico, il detenuto, al termine dell’udienza, al momento di essere allocato nel Repartino Detentivo del Tribunale cagliaritano sito al sottopiano, riusciva a divincolarsi e scappare, più volte inseguito dai poliziotti: lo stesso riusciva più volte a liberarsi aggredendo il personale e riuscendo a guadagnare l’uscita all’esterno. Solo grazie alla prontezza e all’ agilità e tenacia dei poliziotti veniva nuovamente bloccato definitivamente e condotto nel repartino detentivo. Deferito all’ autorità giudiziaria per evasione e oltraggio a pubblico ufficiale dovrà comparire nuovamente oggi per rispondere al Pm di tali reati”.