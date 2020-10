Cagliari, canta in balcone durante il lockdown e trova l’amore: la favola di Marco Antonio e Maria

Come in una favola, ma è tutto vero. Lui ha cantato con l’organetto in balcone in via dei Giudicati durante il lockdown, lei ha seguito la sua esibizione nella diretta video di Casteddu Online. L’ha contattato, ed è stato subito colpo di fulmine. Marco Antonio e Maria Ausilia: “Appena possibile ci siamo incontrati e, dopo 7 mesi, ci siamo sposati”