Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari, calci e pugni di un detenuto che tenta la clamorosa evasione in ospedale: fermato dagli agenti. L’incredibile episodio avvenuto in un pronto soccorso cagliaritano, dove il detenuto era stato portato per curare una ferita alla mano. La denuncia dei sindacati: “Durante l’attesa del referto nel pronto soccorso, il detenuto ha improvvisamente cercato di evadere divincolandosi dalla scorta- racconta in una nota Michele Cireddu della Uil- è nato quindi un disperato inseguimento che ha visto gli agenti raggiungere dopo alcuni minuti il fuggitivo, bloccandolo a terra. L’uomo è stato quindi riaccompagnato nel mezzo blindato ma in prossimità del furgone ha iniziato a sferrare calci e pugni con l’intento di colpire i poliziotti e poi ha cercato di sfondare il cancello della cella con violenti calci e a minacciare di morte gli agente e le loro famiglie”. Poi fortunatamente il detenuto è stato fermato e riportato nel carcere di Uta. .