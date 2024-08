Un bimbo di tre anni cade in un canale irriguo e muore: la disperazione dei familiari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un bambino di tre anni è morto dopo essere caduto in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli. Intorno alle 20 è stato recuperato dopo la segnalazione di due persone che hanno visto il corpicino in acqua ed hanno allertato i vigili del fuoco che lo stavano cercando dopo la segnalazione di scomparsa dei familiari. Era ancora vivo al momento del ritrovamento, ma le sue condizioni era apparse da subito disperate, come rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net : “Il canale è profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato rinvenuto a 400 metri da dove era stato visto l’ultima vota dai familiari che ne avevano segnalato la scomparsa anche ai carabinieri che lo stavano cercando. Una delle persone che lo ha rinvenuto, probabilmente un medico, ha iniziato le manovre di rianimazione proseguite poi di sanitari del 118 nel frattempo giunti sul posto. Purtroppo il piccolo non ce l’ha fatta”.