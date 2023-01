Cagliari, cafoni della malamovida scatenati: party in strada in via Mameli alle 3 del mattino

Un party nella strada alle 3 di notte. Succede in via Mameli, dove i cafoni della malamovida festeggiano indisturbati, con la musica degli impianti stereo delle auto ad alto volume, sotto le finestre dei residenti, sempre più disperati “Il degrado sociale nel quale siamo piombati non può certamente essere imputato esclusivamente all’amministrazione comunale”, dichiara Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “sono necessarie misure alternative a quelle che vengono abitualmente richieste ( ronde notturne etc ). Il fenomeno , è molto ma molto più importante e pericoloso di quanto non si possa pensare. È proprio in questo momento che la società civile coadiuvata dalle istituzioni deve fare la propria parte. Come ? Magari pensando di aiutare queste persone con degli psicologi che attivamente svolgano la propria missione in prima linea , nelle strade”.