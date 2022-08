Cagliari, caddozzoni al buio al Poetto: “Ennesimo blackout, perdiamo tanti clienti”

È un’altra estate da incubo per i caddozzoni del Poetto di Cagliari, nella zona del Cavalluccio Marino: ennesimo blackout nel pieno della stagione, piastre e frigoriferi ko. Impossibile preparare panini con wurstel e cipolle e patatine fritte. Sono gli stessi ristoratori, infuriati, a segnalare i disagi alla nostra redazione. Emy Fanni, della Serious and Fast, racconta l’odissea: “Nel Piazzale del Cavalluccio Marino è la terza settimana di seguito, in piena stagione ,in cui l’Enel in pieno orario di cena stacca l’elettricità per un guasto tecnico, con una perdita non indifferente per noi paninoteche”.

“I guasti vengono segnalati subito ma le squadre dell’Enel che arrivano dopo più di un’ora”. Risultato? Tanti clienti persi e molta rabbia.