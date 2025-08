Altro che “bosco urbano”, “piazza sul mare” o “nuovo salotto buono della città”: per l’ex assessore alla viabilità Ettore Businco, il restyling di via Roma è un fallimento su tutta la linea. Il suo affondo è durissimo e punta dritto al cuore della nuova viabilità: “Questa è la tragica situazione del traffico attuale dopo la riduzione delle corsie. Vi lascio immaginare cosa sarà a settembre con l’apertura delle scuole”. L’ex assessore non usa mezzi termini: “Altro che quattro piante, tavoli da ping pong e scemenze varie… Di tutti quegli annunci rimane una strada che ha perso la sua originaria grandezza e la sua identità. Insomma, una porcheria”. E non risparmia nemmeno le promesse ambientaliste che avevano accompagnato la rivoluzione urbana: “Che ne è stato del ‘bosco’ che avrebbe dovuto contrastare il cambiamento climatico e migliorare il microclima? E la grande piazza sul mare? Quella che avrebbe avvicinato i cagliaritani al loro mare?”. Businco chiude con una riflessione amara, lanciando l’ennesimo segnale d’allarme sul futuro della mobilità cittadina: Settembre sarà un banco di prova, ma le premesse sono già disastrose.