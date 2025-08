Un passo avanti, ma senza gambe per camminare. Il consigliere comunale Giuseppe Farris torna all’attacco sulla vicenda riguardante il nuovo stadio del Cagliari, dopo la riunione congiunta delle commissioni Urbanistica e Sport tenutasi oggi a Palazzo Bacaredda. Al centro del confronto, con assessori e dirigenti presenti, lo stato di avanzamento del progetto. E per Farris, i nodi restano tutti al pettine.

“Nuovo stadio: A che punto siamo?”. Questo pomeriggio, a Palazzo Bacaredda, si è tenuta una riunione congiunta delle Commissioni URBANISTICA e SPORT, con la partecipazione dei relativi Assessori e Dirigenti, per fare il punto sul nuovo STADIO. Risultano confermate TUTTE le considerazioni che ho espresso in merito, in aula e fuori, in questi giorni. Andiamo con ordine: Lunedì scorso, il Cagliari Calcio ha depositato, in Municipio, il progetto definitivo/esecutivo. Il prossimo passo (che incombe sempre sulla società sportiva) consiste nella presentazione del PEF (Piano Economico Finanziario), ossia il documento (che deve essere approvato dal Consiglio Comunale) con cui si dimostra la fattibilità economica e la sostenibilità finanziaria del progetto per la realizzazione del nuovo stadio. Quando verrà presentato il PEF ?

NON È DATO SAPERLO. Il Cagliari Calcio, verosimilmente, attenderà di capire se il Governo Centrale mette, o meno, a disposizione ulteriori FINANZIAMENTI PUBBLICI, da aggiungere ai 60 MILIONI DI EURO già stanziati da Comune e Regione”, conclude.