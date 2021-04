Incidente stradale questo pomeriggio in via Bacaredda. Il conducente di un bus di una ditta di trasporto privato, mentre percorreva la strada in direzione viale Ciusa occupando la corsia bus, arrivato circa all’altezza del civico 43, per cause ancora da accertare, ha urtato un pedone di 36 anni di origini Filippine.

L’uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato con un’ambulanza del 118 con codice giallo all’ospedale Brotzu.

La Polizia Locale sta eseguendo i rilievi e gli accertamenti di legge.