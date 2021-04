Assembrati, senza distanziamento, tantomeno protetti dalla mascherina, ma con la birra in mano in una via del paese. Sono finiti nei guai un gruppetto di 5 amici a Uri comune del Sassarese, in zona rossa sino al 20 aprile. Incuranti delle regole chiacchieravano tranquillamente, in fondo alla strada. Così i carabinieri sono dovuti intervenire e staccare cinque multe per non aver rispettato le misure per il contenimento sanitario.

(immagine simbolo)