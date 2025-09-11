Buone notizie per Teodora, la cagnolina trasferita al canile municipale dal parco di Monte Urpinu, dove aveva trascorso gli ultimi tre anni: nei giorni scorsi la struttura è stata contattata da un cittadino che ha chiesto informazioni sulla possibilità di adottarla.

“Avviate le procedure standard”, spiega l’assessora all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi, “dal 4 settembre Teodora ha una nuova famiglia, una casa con giardino e la compagnia di un altro cane con il quale sta instaurando un ottimo rapporto: il nuovo proprietario è in costante contatto con gli esperti del canile, che ringraziamo, che stanno contribuendo al suo inserimento nel nuovo contesto”.

“È il risultato”, continua l’assessora, ”del lavoro congiunto dell’amministrazione, con una apposita campagna di comunicazione, e delle tante cittadine e cittadini che si sono attivati con un passaparola spontaneo e continuo. Ringraziamo quindi il servizio di Gestione Faunistica per la gestione del caso, l’Ufficio del Garante degli animali per il supporto costante e tutte le persone che con la loro sensibilità e il loro interessamento hanno contribuito a rendere possibile quello che per Teodora sembra davvero essere un lieto fine. Cogliamo poi l’occasione, come amministrazione, per invitare tutte e tutti a visitare il canile municipale, dove sono 130 gli ospiti in attesa di adozione a fronte di una quarantina di adozioni effettuate nell’ultimo anno”.