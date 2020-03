Brutto incidente in via della Pineta a Cagliari. Un’auto e uno scooter, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate: ad avere la peggio è stato un uomo (probabilmente il guidatore del ciclomotore), caduto sull’asfalto a causa dell’impatto e rimasto ferito. Sul posto ci sono due ambulanze e una pattuglia della polizia Municipale.