Incidente stradale a Cagliari in via della Pineta, all’incrocio con via Lucca. Una sessantaquattrenne al volante di una Mercedes Classe A si è scontrata con lo scooter Honda 150 guidato da una 66enne di Milano, impegnata a raggiungere via Scano. L’impatto è stato abbastanza forte, e la motociclista è caduta sull’asfalto. Soccorsa dal 118, è stata trasportata all’ospedale Brotzu in codice giallo. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di legge.