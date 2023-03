Un’altra grossa vincita in una tabaccheria di Cagliari, stavolta in quella di via Castiglione. Un cinquantenne ha indovinato, spendendo quaranta euro, una serie di numeri di una delle tantissime estrazioni del 10eLotto e ha incassato, nel giro di pochi secondi, ben 25mila euro. La vincita risale a qualche giorno fa, e il nuovo benestante non è nemmeno un habituè delle scommesse, come confessa il titolare Enrico Mandas: “Non è uno dei tanti giocatori abituali, anzi, per quello che ho capito non è nemmeno della zona di San Benedetto”. La vincita è già stata certificata, lo scommettitore avrà presto tutti i soldi. “Ci ha ringraziato tantissime volte, tornando anche il giorno dopo. All’inizio non credeva ai suoi occhi”.

Nella rivendita si è festeggiato, tra brindisi e abbracci, per la nuova grossa vincita.