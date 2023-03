Quartu, ad aprile il nuovo viale Marconi con rotatoria e piste ciclabili: “Lavori anche in estate”

L’ultimo incontro tra Comune e Città metropolitana risale alla settimana scorsa, ci sono solo da affinare alcuni dettagli insieme all’amministrazione comunale di Quartucciu e, poi, ad aprile, si potrà partire con i lavori del nuovo viale Marconi di Quartu. Due chilometri e mezzo più sicuri con pista ciclabile, nuovi marciapiedi e una rotatoria. Il lato è quello del Carrefour, è lì che gli operai faranno la loro comparsa tra pochissime settimane. E non ci saranno interruzioni, come conferma a Casteddu Online l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti: “Nessuno stop nemmeno d’estate, anzi. Sfrutteremo quei mesi perchè, con le scuole chiuse” ma anche grazie ai giri di ferie negli uffici e nelle aziende, “il traffico diminuirà. Non ci sarà nessuna chiusura alle auto, gli operai lavoreranno per lotti. Il nostro desiderio è che si inizi, prima, nel tratto del Comune di Quartucciu, ma non abbiamo preclusioni”. Il progetto è importante, riguarda la strada che, a seconda dei giorni, risulta essere la più trafficata della Sardegna. “Le opere stanno andando in gara e ci sono gli ultimi adempimenti burocratici. Ricordo che è un intervento delicato con il quale vogliamo intervenire per risolvere tutta una serie di problemi di viabilità”.

E allora, via a brevissimo al primo lotto. Per il secondo, cioè il lato del viale Marconi accanto allo stagno, bisogna attendere nuovi finanziamenti: “Possiamo ottenerli solo iniziando la prima tranche dei lavori”, osserva il titolare dei Lavori Pubblici di Quartu. ’L’area principale di intervento, interamente ricadente nel Comune di Quartu, riguarda circa 900 metri nel tratto compreso tra via De Gasperi e l’ingresso ai centri commerciali. I lavori includeranno il risezionamento della corsia di percorrenza direzione Cagliari con un allargamento a due corsie veicolari, la costruzione di una banchina per lo smaltimento delle acque e la realizzazione di un marciapiede costituito da una fascia ‘filtro’ verde, da una pista ciclabile a doppio senso a da una fascia pedonale che arriverà fino all’edificato. La fascia verde, nella quale saranno piantumati piccoli arbusti sempreverdi, lentischio, ibiscus e oleandri, fungerà da separazione tra la strada e l’area ciclabile e pedonale. Ok anche alla pavimentazione tattile per ipovedenti. Tra le novità dell’intervento, l’eliminazione del doppio senso di marcia in via Enrico Fermi, con la conseguente rimozione del semaforo oggi presente all’intersezione, e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio con via Majorana, allo stato attuale una strada sterrata che sarà pavimentata. Anche in prossimità della rotatoria sarà realizzata una fascia ciclopedonale che includerà una pista ciclabile e un marciapiede. Un altro importante restyling riguarderà l’accesso ai centri commerciali, che sarà implementato con la creazione di una nuova intersezione a carreggiata bidirezionale che fungerà sia da ingresso che da uscita. Questo intervento è localizzato in parte nel Comune di Quartu e in parte nel Comune di Quartucciu. Tutti i pali dell’illuminazione presenti nell’area interessata dai lavori saranno sostituiti con impianti a led di nuova generazione. La segnaletica stradale verticale sarà adeguata e integrata se necessario, e la segnaletica orizzontale sarà realizzata in modo da essere visibile sia di giorno che di notte, anche in presenza di pioggia. Il sistema di segnalazione e illuminazione dei tre attraversamenti pedonali previsti non semaforizzati sarà adeguato per garantire la massima sicurezza dei pedoni.