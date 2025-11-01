Elicotteri delle forze dell’ordine continuano a sorvolare le zone di Cagliari messe a rischio dal doppio corteo, quello di Casa Pound e quello improvvisato degli antifascisti, per controllare che non ci siano ulteriori problemi dopo il blocco con idranti dei manifestanti che tentavano di forzare il cordone di polizia.

Intanto scoppia la polemica per un post in cui i Progressisti appoggiano la manifestazione non autorizzata, quella degli antifascisti.

“In queste ore la città di Cagliari sta vivendo momenti di forte tensione a causa degli scontri scoppiati durante lo svolgimento di una manifestazione organizzata da Blocco Studentesco. Si tratta, piaccia o meno, di una manifestazione autorizzata dalle autorità competenti, e pertanto doveva potersi svolgere nel rispetto delle regole democratiche e della libertà di espressione garantita a tutti. È gravissimo e inaccettabile che la situazione sia degenerata fino a generare scontri tra chi ha tentato di impedire il regolare svolgimento del corteo e le forze dell’ordine, chiamate a garantire la sicurezza pubblica”, dice il consigliere di Alleanza Sardegna Roberto Mura. “Ancor più preoccupante è la scelta del partito del Sindaco di aderire a una manifestazione non autorizzata, contribuendo di fatto ad alimentare la tensione e il clima di contrapposizione in città. Chi ricopre ruoli istituzionali ha il dovere di mantenere equilibrio e senso di responsabilità, non di alimentare divisioni o legittimare comportamenti contrari alla legge.

Cagliari merita una politica capace di difendere la legalità e il rispetto reciproco, anche e soprattutto nei momenti più difficili”, conclude Mura.