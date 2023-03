Cagliari, bimbo strattonato da 2 stranieri in piazza del Carmine: “Aiuto mamma mi stanno prendendo”

“Aiuto mamma mi stanno prendendo”. È il grido d’allarme lanciato ieri da un bambino di 7 anni che, mentre giocava a pallone coi compagni di scuola in piazza del Carmine, è stato strattonato da due stranieri, di origine asiatica. La madre è subito intervenuta. Ieri ha chiamato il 113 e oggi ha nominato un legale e ha formalizzato una denuncia in questura.

Poche righe in cui racconta l’accaduto: “All’improvviso sentivo delle urla e vedevo mio figlio urlare e piangere e proferiva la seguente frase: “Aiuto mamma mi stanno prendendo”. Nella denuncia viene citata una testimone che ha confermato la veridicità del racconto del bambino, parlando di “due persone che l’hanno preso in braccio da dietro e l’hanno strattonato”. Il bambino è rimasto provato dall’episodio ma non ha riportato segni di violenza. Le pattuglie arrivate in piazza del Carmine hanno identificato le persone, probabilmente ubriache, le quali avrebbero ammesso il fatto ma aggiungendo che si sarebbe trattato di uno scherzo o comunque di un equivoco.

La vicenda ha creato tensione in piazza del Carmine, dove la convivenza tra le famigliole che frequentano il sito e i gruppi di stranieri che gravitano nella zona non è facile. “Il nostro è uno sdegno profondo”, spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace, “quello che è accaduto è gravissimo è stata una cosa vigliacca sono mesi che chiedo un incontro al Prefetto, ma purtroppo le istituzioni si disinteressano”.