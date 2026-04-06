Sono stati benedetti per la prima volta i buoi del cocchio di Sant’Efisio. Sono stati chiamati “Ti stimu po Cantu bivu”. Prima il Santo è arrivato in Cattedrale dove è stata celebrata la Santa Messa e poi è avvenuta la benedizione.

I buoi sono i protagonisti della tradizionale e amatissima processione: ogni anno vengono dati loro dei nomi solitamente in dialetto campidanese.

Impreziositi da splendide ghirlande in onore della Festa, i buoi scelti sono sempre addestrati con cura affinché possano stare fra la gente mantenendo la loro naturale docilità.

Foto Davide Loi