Un uomo di 30 anni, disoccupato e senza fissa dimora, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri della sezione radiomobile del comando provinciale di Cagliari con l’accusa di furto aggravato. Il sospetto è stato rintracciato in via Trentino mentre spingeva a piedi un monopattino elettrico rubato poco prima in via Campania. A segnalare l’episodio al 112 è stato un cittadino che aveva notato l’uomo allontanarsi con il mezzo.

Grazie alla tempestiva segnalazione e ai controlli già in corso nelle strade adiacenti, i militari sono riusciti a intercettarlo. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario, che non si era ancora accorto del furto. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, prevista in giornata con rito direttissimo.