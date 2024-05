Cagliari, batterio confermato nel corpo di Pietro Cabras: il forestale non è morto per intossicazione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pietro Cabras non è morto per conseguenze dirette dell’incendio che stava domando con i suoi colleghi forestali. L’autopsia del medico legale Roberto Demontis, durata oltre tre ore ed eseguita al Brotzu, non ha portato ancora a risultati definitivi perché bisognerà attendere gli esiti degli esami istologici, tra circa un mese. Qualche dettaglio importante, però, è emerso: nessuna intossicazione da fumo si è rivelata fatale. Trovato il batterio dell’Escherichia Coli, si trasmette tramite acqua o cibo contaminato e non cotto. Un’infezione interna, della quale si parla già da due giorni, potrebbe essersi rivelata purtroppo decisiva nel decesso di Cabras, arrivato con la febbre alta all’ospedale e che ha dovuto lottare anche con ulteriori aumenti della febbre.

Presto sarà celebrato il funerale.