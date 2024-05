Incidente in scooter per due giovani italiani in Florida: morto anche Kevin Drago

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quella che doveva essere una splendida vacanza in amicizia per passare la Pasqua fuori Italia si è trasformata in una doppia tragedia. Giuseppe Ghidotti e Kevin Drago- due ragazzi della provincia di Bergamo- erano a Miami, in Florida, quando un brutto incidente sullo scooter ha spezzato sul colpo la vita di Giuseppe, lo scorso 31 marzo. Kevin, invece, era stato trasportato presso l’ospedale Jackson Memorial. Dopo più di un mese di cure ed interventi chirurgici, oggi è arrivata la tragica notizia che Kevin non ce l’ha fatta. La famiglia e la fidanzata sono stati in tutto questo periodo accanto a lui negli Stati Uniti, aiutati anche da raccolte fondi per sostenere tutte le spese di viaggi e cure mediche.