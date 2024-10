Cagliari, basta sbandati e tossici: Is Mirrionis con 3 milioni e nuovi alloggi rinasce dal degrado

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Partiranno fra gennaio e febbraio i lavori anti degrado per costruire i nuovi alloggi in via Piovella, a Is Mirrionis a Cagliari. In un luogo frequentato e letteralmente occupato da tossici e sbandati, la rinascita sembra vicina, grazie ai lavori che inizieranno il prossimo anno: a disposizione ci sono oltre 3 milioni di euro, all’interno del progetto “Inclusione abitativa: realizzazione e recupero alloggi in un immobile di proprietà comunale sito in via Monsignor Piovella”, approvato da oltre un anno e da oltre un anno fermo al palo.

Approvato il progetto esecutivo, i lavori per realizzare nuovi alloggi e la riqualificazione della zona circostante partiranno nel 2025 con un doppio obiettivo: garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e restituire loro un luogo piacevole da frequentare, e facendo possibilmente rinascere attività sociali, ricreative e culturali.